Военно-политическое руководство Азербайджана заплатит высокую цену - МИД Армении

«Игнорируя последовательные призывы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и всего международного сообщества о незамедлительном установлении режима прекращении огня, Азербайджан совместно с Турцией продолжает широкомасштабные военные действия с целью силового решения карабахского конфликта.

С этой целью задействован весь военный потенциал Азербайджана, подкрепленный военной поддержкой Турции, которая выражена также отправкой на поле сражения иностранных вооруженных террористов, переброшенных в Азербайджан из зон ближневосточных конфликтов. По всей территории Арцаха систематически и массово таргетируются мирные поселения и гражданская инфраструктура, вследствие чего есть людские потери и разрушения.

Цель данных военных действий - лишить народ Арцаха его исторической родины путем массовых преступлений», - говорится в сообщении.

МИД отметил, что Армения, «будучи гарантом безопасности народа Арцаха, будет предпринимать все необходимые шаги и меры с целью предотвращения этих массовых преступлений».

«Военно-политическое руководство Азербайджана заплатит высокую цену за совершение преступлений по отношению к армянам Арцаха, за внедрение террористов в регион и нарушение региональной безопасности», - также говорится в заявлении.