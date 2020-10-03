Франция призывает своих граждан посещать Армению только в случае крайней необходимости

МИД Франции призывает своих граждан воздержаться от посещения Армении, так как территория этой страны находится под обстрелом.

«В Нагорном Карабахе продолжаются военные действия. Приграничные с Азербайджаном территории Армении регулярно подвергаются артиллерийским обстрелам и обстрелам с беспилотников. Учитывая эти обстоятельства, необходимо резко ограничить визиты в Армению и посещать эту страну только в случае крайней необходимости», - говорится в сообщении МИД Франции.

Ведомство также напоминает, что «французским гражданам армянского происхождения и мужского пола в возрасте от 18 до 55 лет могут не позволить покинуть территорию Армении».

1 октября в Нагорном Карабахе была ранена группа журналистов, в том числе французского издания Le Monde. Армянские врачи в Степанкерте, а затем в Ереване спасли жизнь французского журналиста Рафаэля Ягобзаде. Раненых специальным самолетом доставили во Францию.​