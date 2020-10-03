Грузия готова организовать переговоры между Арменией и Азербайджаном

«Призываю лидеров двух стран как можно скорее прекратить огонь и возобновить диалог. Тбилиси может стать площадкой для переговоров в любом варианте. Мы готовы делать то, что захотят стороны», - заявила президент Грузии после заседания Совета безопасности этой страны.

Саломе Зурабишвили также обратилась к сопредседателям Минской группы ОБСЕ, подчеркнув их особую миссию в урегулировании карабахского конфликта.

Президент Грузии призвала Евросоюз поддержать прекращение огня, так как все три страны Южного Кавказа являются участниками программы Восточного партнерства ЕС.

«Наша стабильность и мир в этом регионе крайне необходимы Европейскому союзу, который должен приложить все усилия для установления мира и ослабления напряженности», - заявила Саломе Зурабишвили.