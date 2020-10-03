COVID-19: За сутки в Армении выявлено 543 новых случая коронавируса, 177 человек выздоровели, 6 пациентов скончались

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 543, в общем составив 51 925.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 3 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 177 и сейчас составляет 44 583.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 6 человек, у всех были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 972.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 302 пациента с COVID-19 скончался по другим причинам (один за прошедшие сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 6068, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 303 707 (3483 за сутки).