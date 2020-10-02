По мнению эксперта, отзыв посла Армении в Израиле был важным шагом, чтобы показать серьезность вопроса для Армении

Израиль продолжает поставлять оружие Азербайджану, по этой причине вчера был отозван чрезвычайный и полномочный посол Армении в этой стране Армен Смбатян. Официальный Ереван прямым текстом заявляет, что такой стиль работы для него неприемлем.

«Поставки Израилем Азербайджану сверхсовременного вооружения для нас особенно неприемлемы, мы неоднократно информировали об этом наших израильских коллег по дипломатическим каналам, и это особенно прискорбно в период, когда Азербайджан при поддержке Турции совершает широкомасштабную агрессию против Арцаха и Армении», - отметила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Во внешнеполитическом ведомстве Армении поясняют, что посла отзывают в Ереван для консультаций. Посольство РА в Израиле открылось в августе этого года. Эксперт-международник Сурен Саргсян считает реакцию официального Еревана важным дипломатическим шагом.

«Израиль прямо в эти дни продолжает поставки оружия Азербайджану, и это, естественно, еще больше обостряет ситуацию по всему периметру линии соприкосновения. Для нас это был очень важный шаг, чтобы показать нашу обеспокоенность и серьезность вопроса для нас. Конечно, я затрудняюсь ответить, когда посол вернется. Все зависит также от политических решений Израиля, в том числе и в вопросе поставок оружия Азербайджану», - сказал Саргсян.

По мнению эксперта, последовательной работой с Израилем и с помощью международного сообщества можно найти какой-то механизм, который остановит поставки вооружения Азербайджану. «Для того, чтобы они поняли, что на самом деле это оружие применяется против мирного населения не только Арцаха, но и Республики Армения, я также считаю это чрезвычайно важным. Считаю, что в этом направлении нам нужно проводить очень последовательную работу с руководством Израиля. Также наш патриарх в Иерусалиме призвал президента Израиля предпринять шаги во избежание эскалации и в данный момент не поставлять оружие Азербайджану», - отметил он.

Решение официального Еревана в Израиле было воспринято с сожалением, сообщает израильское издание «Исраэль Хайом».

«Израиль придает большое значение отношениям с Арменией и считает посольство Армении в Израиле важным инструментом для стимулирования этих отношений на благо обоих народов», - согласно израильскому изданию, отмечается в заявлении МИД Израиля.

Издание также сообщает, что Минобороны Израиля отказалось давать комментарии. Оборонное ведомство этой страны оставило без ответа и запрос, отправленный Радио Азатутюн несколько месяцев назад.

«В последний раз Радио Азатутюн официально направило письмо в Минобороны Израиля в связи с июльскими событиями, вопросы касались операторов израильских беспилотников, так как распространились слухи о том, что они даже находились в Азербайджане и помогали азербайджанским ВС в этом вопросе. До сих пор Министерство обороны Израиля не ответило на наши вопросы», - сказал корреспондент Радио Азатутюн в Израиле Артем Чернаморян.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), с 2006-го по 2019 год Израиль продал Азербайджану вооружения на сумму около 825 млн долларов. Между тем, президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в Баку в 2016 году премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил, что азербайджанская сторона подписала с Израилем контракт на поставку оружия на сумму почти 5 млрд долларов, большая часть которого уже выполнена.