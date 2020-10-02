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В Грузии повреждены кабели, по которым интернет поступает в Армению, возбуждено уголовное дело

В Грузии возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения кабелей, по которым интернет поступает в Армению.

Согласно официальному сообщению, инцидент произошел на территории азербайджанского села Орозман 29 сентября, через несколько дней после начала боевых действий в Карабахе.

«Неизвестные выкопали землю и перерезали кабели. Это кабели международного значения, идущие из Черного моря, соединяя Европу с Азией по маршруту Поти-Тбилиси-Болниси-Дманиси-Армения», - заявил официальный Тбилиси.

По данным МВД Грузии, за день до этого в районе села Садахло были повреждены телекоммуникационные кабели, идущие в Армению.

Виновным грозит штраф или лишение свободы сроком от одного до двух лет.

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