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Карабах

Меркель: В зоне карабахского конфликта необходимо прекращение огня

Канцлер Германии Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в зоне карабахского конфликта необходимо прекращение огня.

«Мы за то, чтобы как можно скорее прекратить огонь. Единственный способ найти решение этой сложной проблемы – это диалог», - заявила Ангела Меркель.

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