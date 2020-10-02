Меркель: В зоне карабахского конфликта необходимо прекращение огня

«Мы за то, чтобы как можно скорее прекратить огонь. Единственный способ найти решение этой сложной проблемы – это диалог», - заявила Ангела Меркель.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в зоне карабахского конфликта необходимо прекращение огня.
«Мы за то, чтобы как можно скорее прекратить огонь. Единственный способ найти решение этой сложной проблемы – это диалог», - заявила Ангела Меркель.
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