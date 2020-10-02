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Карабах

Раненых репортеров Le Monde на специальном самолете эвакуируют во Францию

Репортер французского издания Le Monde Алан Каваль в медицинском центре «Эребуни» в Ереване, 2 октября 2020 г.

Двоих корреспондентов французского издания Le Monde, раненных накануне в Нагорном Карабахе, на специальном самолете эвакуируют во Францию. Об этом сообщает МИД этой страны.

Журналисты оказались под обстрелом с азербайджанской стороны возле муниципалитета карабахского города Мартуни, где они снимали последствия боевых действий, начавшихся в минувшие выходные.

Помимо французских журналистов, пострадали корреспондент 24news и оператор телекомпании «Армения».

Напомним, сегодня французских журналистов перевезли из Карабаха в Ереван, в медицинский центр «Эребуни».

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