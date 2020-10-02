Раненых репортеров Le Monde на специальном самолете эвакуируют во Францию

Журналисты оказались под обстрелом с азербайджанской стороны возле муниципалитета карабахского города Мартуни, где они снимали последствия боевых действий, начавшихся в минувшие выходные.
Помимо французских журналистов, пострадали корреспондент 24news и оператор телекомпании «Армения».
Напомним, сегодня французских журналистов перевезли из Карабаха в Ереван, в медицинский центр «Эребуни».
Смотрите комментарии
Уже зарегистрированы? Войти
Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Загрузите еще комментарии