Раненых репортеров Le Monde на специальном самолете эвакуируют во Францию

Журналисты оказались под обстрелом с азербайджанской стороны возле муниципалитета карабахского города Мартуни, где они снимали последствия боевых действий, начавшихся в минувшие выходные.

Помимо французских журналистов, пострадали корреспондент 24news и оператор телекомпании «Армения».

Напомним, сегодня французских журналистов перевезли из Карабаха в Ереван, в медицинский центр «Эребуни».