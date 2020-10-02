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Карабах

46 конгрессменов США призывают госсекретаря предпринять конкретные шаги для прекращения конфликта

Конгрессмен США Адам Шифф (архив)

К письму присоединились конгрессмены и от Республиканской, и от Демократической партий.

46 конгрессменов США, в том числе Адам Шифф, Фрэнк Паллоун, Джеки Спир, направили письмо госсекретарю Майку Помпео, призвав предпринять конкретные шаги в направлении прекращения карабахского конфликта.

В письме, к которому присоединились конгрессмены и от Республиканской, и от Демократической партий, законодатели подчеркивают, что нападение Азербайджана унесло жизни мирных жителей и военных с обеих сторон, кроме того оно грозит перерасти в более крупный региональный конфликт, учитывая участие в нем Турции.

Конгрессмены призывают госсекретаря призвать стороны возобновить переговоры для долгосрочного, мирного и демократического урегулирования конфликта.

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