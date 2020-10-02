Турция должна быть исключена из Минской группы ОБСЕ - Пашинян

Турция должна быть исключена из Минской группы ОБСЕ за свое предвзятое и воинственное поведение, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью французской газете Le Figaro.

Касаясь вчерашнего призыва президентов США, России и Франции к прекращению боевых действий, Никол Пашинян сказал: «Турция и Азербайджан должны прекратить боевые действия, потому что именно они являются наступательной стороной, и в настоящий момент они убивают армян. Нагорный Карабах не может быть разоружен, так как это приведет к геноциду».