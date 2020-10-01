Президент РА: «Если международное сообщество сейчас не вмешается, Кавказ может стать для него большой проблемой»

«Только представьте, что Кавказ станет второй Сирией!» – сказал Саркисян.



На вопрос журналиста, произойдет ли это, Армен Саркисян ответил: «Надеюсь, что нет, поскольку это станет огромной трагедией во всем мире. Вы упомянули, что в Карабахе проживают 150 тысяч человек, но не указали, что они - армяне, и неважно, там 150 тысяч или 250 тысяч жителей. Нагорный Карабах или Арцах был частью исторической Армении на протяжении тысячелетий. Он всегда был населен армянами. Это прекрасная горная страна с отважными и гордыми людьми, армянами. Даже в советское время 90% местного населения составляли армяне. Армяне связывают весь вопрос Нагорного Карабаха со своей верой и историей. Они воспринимают это как очередную попытку Турции совершить Геноцид с помощью Азербайджана».

Президент Армении сделал те же акценты и в интервью арабской службе BBC.

Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян в интервью Sky News Arabia также затронул вмешательство Турции, заявив, что эта страна является дестабилизирующей силой, которая односторонне поддерживает Азербайджан, перебрасывая туда вооружение, террористов, которые были завербованы на находящихся под ее контролем территориях Сирии и в Ливии.

«Турция является дестабилизирующей стороной в этом конфликте. Она проводила такую же политику в Восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Теперь Турция экспортирует ту же политику на Южный Кавказ. Эта политика категорически отвергается: им здесь делать нечего», - сказал Зограб Мнацаканян.