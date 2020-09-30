Сегодня Россия должна разговаривать с Арменией и Турцией, я не знаю, насколько она к этому готова - Араик Арутюнян

Никаких ощутимых позиционных изменений не произошло, велись очень интенсивные, широкомасштабные боевые действия на тех же территориях, от Омара до Аракса, в основном в Омаре, в горном массиве Мрав, продолжались на севере, не так активно - на центрально-восточном направлении, гораздо активнее - на южном направлении. Сегодня вечером на очередной пресс-конференции представил ситуацию в зоне боевых действий президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

«Обе стороны понесли потери – и мы, и противник, конечно у противника потерь в разы больше, как всегда, как это было во всех войнах. Меня удивляют человеческие качества властей Азербайджана, которые оставили на передовой сотни трупов. Они очень равнодушны к судьбе детей своей страны, это образ величайшего бесчеловечного варвара, который мы видим. У нас есть много фактов о том, что они очень давно планировали начать боевые действия», - сказал Араик Арутюнян.

Он отметил, что участие Турции сегодня неслучайно, оно планировалось на протяжении многих лет. В то же время Арутюнян подчеркнул: «Арцах никогда в своей истории не был захвачен и не будет захвачен».

На замечание, что во время апрельской войны стало возможно при посредничестве российской стороны через 3-4 дня договориться о прекращении огня, и вопрос, видит ли он сигнал со стороны третьих стран о том, что в ближайшие дни может быть установлено прекращение огня, лидер Карабаха ответил: «В то время Арцах воевал против Азербайджана, и России удалось «убедить» Азербайджан и попросить Армению о прекращении огня, сегодня она должна разговаривать с Арменией и Турцией, с Эрдоганом, я не знаю, насколько российская власть готова разговаривать с руководством Турции».

Араик Арутюнян обратил внимание на еще одно обстоятельство: «За 4 дня было подбито почти столько же вражеской техники, сколько во время первой Арцахской войны».

Отметим, что Азербайджан сообщает, что с начала широкомасштабных боевых действий было убито 12 мирных жителей, но не раскрывает свои военные потери. Армянская сторона уже сообщила о гибели 99 военнослужащих, среди мирного населения погибли 8 человек. Широкомасштабные боевые действия начались рано утром 27 сентября.

В ходе пресс-конференции в ответ на замечание о том, что война не может длиться вечно, и вопрос, какие факторы могут способствовать ее прекращению, Араик Арутюнян сказал: «Да, первым серьезным фактором является здравый смысл, который у руководства Азербайджана отсутствует. Это может произойти тогда, когда народ Азербайджана поймет, что у него антиазербайджанская военно-политическая власть. Обосную. Война закончится поражением Азербайджана или, в лучшем случае, непобедой, последствия - тысячи или десятки тысяч жертв, во много раз больше раненых с их стороны».

По его словам, экономика Азербайджана окажется в кризисе, у азербайджанского общества возникнут серьезные социальные проблемы. «А запасы нефти сокращаются, финансовые резервы истощаются. Конечно, мы понимаем, что они должны оправдать миллиарды, которые в течение времени были растрачены», - сказал Араик Арутюнян.