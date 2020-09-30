«Азербайджан передал ВВС Турции воздушное руководство нападением на Карабах» - МО РА

Азербайджан передал ВВС Турции воздушное руководство нападением на Карабах, на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«Сегодня, начиная с 10:00, два истребителя F-16 ВВС Турции, осуществляющие вылеты из Кюрдамира, а также штурмовики Су-25 азербайджанских ВВС и разведывательно-ударные беспилотники типа «Байрактар» с большой высоты нанесли удары по населенным пунктам в Мартунинском и Гадрутском районах Республики Арцах [Нагорный Карабах – ред.].

ВВС действуют под управлением дистанционного командного пункта E7-T из региона Эрзрум-Карс. Вероятно, командование ведется с самолета», - написала она.

Шушан Степанян, также отметила: «Кроме того, на некоторой глубине от границы Гадрутского района действует командный пункт турецких беспилотных аппаратов, который непосредственно управляет их огнем. Указанная информация непосредственно проходит мониторинг и фиксируется в едином командном пункте ПВО и авиации. Более подробные сведения будут представлены позже».