Армения не рассматривает вопрос размещения миротворцев в зоне карабахского конфликта

Армения не рассматривает вопрос размещения миротворцев в зоне нагорно-карабахского конфликта, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью ряду российских СМИ.

«В нашей повестке дня такого вопроса нет», - сказал «Интерфакс» Пашинян.

Армения также не считает целесообразным проведение саммита Москва-Ереван-Баку в условиях военных действий в Нагорном Карабахе, подчеркнул Пашинян.

В ходе военных действий не столь уж уместно говорить о саммите, для проведения переговоров необходимы соответствующая атмосфера и условия, сказал премьер-министр Армении.