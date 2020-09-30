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Карабах

Армения не рассматривает вопрос размещения миротворцев в зоне карабахского конфликта

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дает интервью телекомпании «Россия-24», Ереван, 29 сентября 2020 г.

Армения также не считает целесообразным проведение саммита Москва-Ереван-Баку в условиях военных действий в Нагорном Карабахе, подчеркнул Пашинян.

Армения не рассматривает вопрос размещения миротворцев в зоне нагорно-карабахского конфликта, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью ряду российских СМИ.

«В нашей повестке дня такого вопроса нет», - сказал «Интерфакс» Пашинян.

Армения также не считает целесообразным проведение саммита Москва-Ереван-Баку в условиях военных действий в Нагорном Карабахе, подчеркнул Пашинян.

В ходе военных действий не столь уж уместно говорить о саммите, для проведения переговоров необходимы соответствующая атмосфера и условия, сказал премьер-министр Армении.

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