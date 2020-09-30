ВВС Азербайджана наносят удары в северном направлении Армии обороны Карабаха – пресс-секретарь Минобороны РА

По ее словам, «авиация противника действует издалека, не заходя в зону поражения средств ПВО».
«Применяются ракеты класса «воздух-земля» большой дальности», -пишет Степанян в Facebook.
Военно-воздушные силы Азербайджана наносят смешанные авиационные удары с воздуха в северном направлении Армии обороны Карабаха, используются также БПЛА турецкого производства, сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.
По ее словам, «авиация противника действует издалека, не заходя в зону поражения средств ПВО».
«Применяются ракеты класса «воздух-земля» большой дальности», -пишет Степанян в Facebook.
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