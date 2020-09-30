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Карабах

В небе над Степанакертом ночью были сбиты два азербайджанских беспилотника - Шушан Степанян

Шушан Степанян

На всем протяжении фронта в Карабахе в настоящий момент идут взаимные артиллерийские обстрелы.

Об этом утром 30 сентября на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Как сообщила Степанян, в течение ночи в небе над Степанакертом были сбиты два беспилотника ВС Азербайджана.

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