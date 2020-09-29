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Карабах

Арцрун Ованнисян: Это не война за взятие отдельных позиций, это война гораздо большего значения

Армянская сторона добилась значительных успехов, заявил официальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян. Он отметил, что интенсивные бои продолжались в течение всего дня.

«В целом с момента начала войны противник потерял в живой силе - 790 военнослужащих, из них 180 - в направлении Карвачара [Кельбаджара]. По приблизительным данным, у противника 1900 раненых во всех подразделениях. Армянские подразделения сбили 137 танков и бронетехники противника, уничтожили 72 беспилотника, 7 вертолетов и один самолет, о котором мы сообщили вчера.

Таким образом, в целом бои продолжаются. Наши вооруженные силы четко выполняют свои боевые задачи. Сегодняшний день был беспрецедентным в том смысле, что атаке подвергся также Варденисский район Республики Армения, он подвергся атаке со стороны авиационных, ракетных и других воздушных средств нападения, в частности со стороны боевых беспилотников. Мы подробно показали всему миру, как подвергаются нападениям гражданское население и гражданская инфраструктура», - сказал Арцрун Ованнисян.

Он подчеркнул, что на данный момент потери армянской стороны обобщаются и будут представлены утром.

Что касается позиций, то Ованнисян подчеркнул: «Это не война за взятие отдельных позиций, это война гораздо большего значения».

Азербайджан не раскрывает информацию о потерях среди своих военных, лишь заявляет, что с 27 сентября до сих пор погибли 10 мирных жителей, 30 - были ранены.

С армянской стороны число погибших среди мирного населения достигло 5, ранены 30 человек.

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