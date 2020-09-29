Заместитель командующего Армией обороны: Азербайджан потерял около 500 военнослужащих

Весь день велись интенсивные боевые действия по всему фронту, на всех направлениях, особенно напряженными были северное и южное направления, подразделения Армии обороны достигли значительных успехов и вернули ранее занятые позиции, в беседе с журналистами заявил заместитель министра обороны Нагорного Карабаха Артур Саргсян.

По его словам, Азербайджан наносил удары по мирным населенным пунктам Карабаха, а также по населенным пунктам Армении – по Варденису.

«В сегодняшних боях противник понес следующие потери: 17 танков, 4 бронетранспортера, 3 единицы тяжелой инженерной бронетехники, 13 БПЛА, более 500 человек личного состава», - сказал Саргсян, добавив, что у армянской стороны также были потери, цифры уточняются, они будут опубликованы чуть позже.

На вопрос, были ли сегодня бои менее интенсивными или наоборот, более интенсивными, замминистра обороны Карабаха ответил, что на тех участках, где армянская сторона добилась успехов, усилия азербайджанских вооруженных сил были удвоены.

Он также подтвердил, что турецкие истребители F-16 были замечены в воздушном пространстве Карабаха.

Азербайджан не раскрывает информацию о потерях среди своих военных, лишь заявляет, что с 27 сентября до сих пор погибли 10 мирных жителей, 30 - были ранены.

С армянской стороны число погибших среди мирного населения достигло 5, ранены 30 человек.