Никол Пашинян: «Только две страны стремятся решить вопрос силой - Азербайджан и Турция»

В программе «Час новостей» обсуждалось возобновление боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьер-министр сначала описал обстоятельства противостояния, заявив, что несколько дней назад Азербайджан начал бомбить и обстреливать армянские позиции по всей протяженности линии соприкосновения.

«Мы считаем это заранее спланированной агрессией против народа Нагорного Карабаха. На протяжении трех дней Азербайджан держит под огнем населенные пункты Карабаха, мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Более того, сегодня под огнем оказалась уже территория самой Армении, есть жертвы среди мирного населения и военных. Десятки человек погибли, сотни были ранены», - сказал премьер-министр.

Затем он подчеркнул, что в этих боях непосредственное участие принимают также турецкие инструкторы и офицеры. На вопрос, откуда такая информация и есть ли подтверждающие это факты, Никол Пашинян ответил, что как раз в данный момент в воздушном пространстве Нагорного Карабаха находится военный самолет F-16.

«Турция - участник боевых действий, и она этого даже не скрывает. Сегодня только две страны стремятся решить вопрос силой - Азербайджан и Турция. Следовательно, само существование Нагорного Карабаха и Армении находится под угрозой», - заявил премьер-министр Армении.

В ответ на замечание, что президент Турции обвиняет Армению в обострении ситуации и создании регионального кризиса, и просьбу прокомментировать эти обвинения, Никол Пашинян подчеркнул, что именно он [Пашинян - ред.] является автором следующей формулы урегулирования конфликта: «урегулирование должно быть одинаково приемлемым для народов Армении, Карабаха и Азербайджана».

«Я первый руководитель Армении, предложивший подобную формулу», - сказал Пашинян.

«Сейчас конфликт приобрел гораздо более опасные масштабы и может пойти по несравнимо более тяжелому варианту, почему в таком случае Армения не объявляет одностороннее прекращение огня и не говорит: мы не хотим войны». На этот вопрос «Би-би-си» Никол Пашинян ответил: «Именно в этот момент народ Нагорного Карабаха находится под угрозой смерти. Если Нагорный Карабах не будет сражаться, все армяне там будут просто уничтожены, и это не преувеличение».

Ведущий сослался на посла Азербайджана в Великобритании, который также принял участие в программе и сказал, что азербайджанцы всего лишь борются за то, чтобы вернуться в Карабах и жить там.

Комментируя это утверждение, премьер-министр Армении подчеркнул, что во всей мировой прессе часто можно встретить ошибочное восприятие, что это якобы территориальный спор между Арменией и Азербайджаном. «Это абсолютно искаженное восприятие. Это вопрос самоопределения. Борьба армян Нагорного Карабаха – это борьба за право жить на своей земле», - сказал он.

«Би-би-си» также коснулась российского фактора: разочарованы ли в Армении тем обстоятельством, что Москва не вмешивается? «Россия - стратегический союзник Армении, но сейчас Россия абсолютно нейтральна», - ответил Пашинян.

По словам корреспондента «Би-би-си», Россия сейчас призывает Турцию к сдержанности, но разве это не странно, учитывая, что Россия является союзником Армении, она нейтральна и призывает другую страну быть нейтральной?

«Международное сообщество должно потребовать от Турции держаться подальше от этого конфликта, поскольку турецкое вмешательство только обостряет ситуацию», - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении отметил, что Россия, как сопредседатель Минской группы, обязана быть нейтральной, но вся тройка сопредседателей, Россия, Франция и США, должны не только выступать как сторонники стабильности и мира, но и прилагать для этого более активные усилия.