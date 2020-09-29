Позиция России ясна: боевые действия должны быть прекращены - посол РФ в Армении

По его словам, все официальные комментарии даны, Россия изначально предприняла очень активные шаги по деэскалации конфликта. «Наша позиция ясна: боевые действия должны быть прекращены, стороны должны вернуться к переговорному процессу. Мирному урегулированию на основе компромисса нет альтернативы», - сказал российский посол.

На вопрос одного из журналистов, почему Россия ставит знак равенства между страной-агрессором и обороняющейся Арменией, Копыркин ответил: «Повторяю, Россия считает своей задачей не допустить здесь эскалации и в статусе посредника пытается создать условия для нахождения компромиссного решения и, что важно, мирного решения. Именно такова наша позиция. Россия является сопредседателем Минской группы и вместе с другими странами делает все возможное, чтобы вернуть стороны за стол переговоров».

На вопрос какие конкретные шаги предпринимает Россия в этом направлении, посол ответил, что Россия активно работает, находится на связи со всеми сторонами, состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении и президентом России, министры иностранных дел находятся на связи. По его словам, российская сторона также поддерживает связь с азербайджанской и турецкой сторонами. «Делается все для того, чтобы положить конец этой эскалации», - сказал Копыркин.

Посол РФ Сергей Копыркин сегодня в закрытом режиме встретился с членами Общественного совета Армении. Договоренность о встрече была достигнута намного раньше, она не связана с последними событиями, сообщил журналистам встречавшийся с послом председатель Общественного совета Степан Сафарян.

Мы также поинтересовались у посла действиями ОДКБ, в ответ он сказал, что, по его мнению, реакция генерального секретаря организации была вполне ясной.

На вопрос, собирается ли ОДКБ вмешаться, поскольку боевые действия переместились на армяно-азербайджанскую границу, Копыркин ответил, что заявление генерального секретаря ОДКБ содержало четкий сигнал о прекращении огня.

В ответ на замечание, что это не помогает и боевые действия продолжаются уже третий день, посол России сказал: «Я повторяю, Россия делает все от нее зависящее, чтобы переговоры возобновились».