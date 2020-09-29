Представитель правящей партии Турции заверяет, что они не допустят угроз и насилия в отношении граждан армянской национальности

Пресс-секретарь правящей в Турции партии «Справедливость и развитие» Омер Челик заявил, что они не допустят, чтобы граждане Турции армянской национальности подвергались угрозам и насилию со стороны активизировавшихся в социальных медиа провокаторов.

«Турция - безопасная страна. Турция - правовая страна. Турецкая Республика не делает различий между своими гражданами», - написал в Twitter Челик, добавив, что подобные провокации наносят ущерб стране.

Он отметил, что желающие перенести решительную позицию Турции по отношению к Армении на другие платформы преследуют провокационные цели.

Накануне в районе Кумкап Стамбула, где находится Константинопольский патриархат Армянской Апостольской церкви, а также проживают много армян из Армении, прошел автомарш с азербайджанскими флагами. Автоколонна с криками и сигналами проехала по улице, на которой расположено здание патриархата.