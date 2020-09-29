Подразделения Армии обороны успешно пресекают атаки противника – пресс-секретарь МО РА

Сегодня по всей протяженности карабахско-азербайджанской линии соприкосновения продолжаются боевые действия, сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«Азербайджанская сторона предпринимает попытки нападения, применяя артиллерию, БПЛА и бронетанковые силы. Подразделения Армии обороны НКР успешно пресекают атаки противника, нанося ему значительные потери в живой силе и бронетехнике», - пишет в Facebook Шушан Степанян.

«Согласно дополняемым данным, в результате действий армянских воинов противник потерял 11 БПЛА, в том числе ударную, 1 единицу инженерной бронетехники, 4 единицы БТР 82А, 5 танков. Противник также понес большие потери в живой силе.

Азербайджанская сторона о своих военных потерях ничего не сообщает, с начала широкомасштабных боевых действий 27 сентября сообщив только о гибели 7 гражданских лиц.