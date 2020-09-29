Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

По предварительной информации, в горящем гражданском автобусе в Варденисе не было людей

Губернатор Гегаркуникской области Гнел Саносян 

В гражданском автобусе, сгоревшем от удара беспилотника в Варденисе, по предварительной информации, людей не было и раненых нет. Об этом Радио Азатутюн сообщил губернатор Гегаркуникской области Гнел Саносян.

«Похоже, что в автобусе никого не было», - сказал губернатор.

По словам Саносяна, на месте также работают группы МЧС.

В МЧС подтвердили, что погибших и раненых нет.

Губернатор сообщил, что по сравнению с предыдущими двумя днями, сегодня в городе больше слышны звуки стрельбы, но раненых граждан и существенно поврежденных зданий нет. В небе, однако, продолжают летать дроны.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG