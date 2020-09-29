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Карабах

Минобороны Армении: Бои в Карабахе продолжаются

Бои в Карабахе (архивная фотография)

Как сегодня утром на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян, «бои с различной интенсивностью продолжаются, сопровождаясь артиллерийской подготовкой со стороны противника».

«На данный момент армянские подразделения на нескольких направлениях линии соприкосновения отразили атаки вооруженных сил Азербайджана, предприняв на некоторых участках карательные действия и нанеся противнику значительные потери в живой силе и технике.

В частности, рано утром на южном направлении была поражена группа бронетехники противника (скоро появится видео)», - написала Шушан Степанян.

Отметим, что по данным, озвученным властями Карабаха накануне, общее число жертв среди армянских военнослужащих с начала боевых действий в Карабахе достигло 84.

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