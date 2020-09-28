Араик Арутюнян. Мы должны суметь нанести противнику столько же потерь в живой силе и технике, сколько в 1992-1994 годах

Он представил тактику, которую армянская сторона избрала на данном этапе: «Мы должны суметь нанести противнику столько же потерь в живой силе и военной технике, сколько в 1992-1994 годах, другого варианта нет на данном этапе, потому что мы пока не видим возможностей для политических компромиссов и прекращения огня».

По словам Араика Арутюняна, вчера военно-политическое руководство Азербайджана поспешило заявить, что они захватили ряд сел в Физулинском направлении, что не соответствует действительности, поэтому для восполнения пробела они использовали только танков более 50 единиц и другую бронетехнику.

«Сегодня после полудня они начали крупномасштабную атаку в направлении Мрава, никаких успехов не добились, - отметил он, добавив: - Действительно, Азербайджан довольно долгое время готовился к сегодняшней войне. Они месяцами готовились к этому дню, чтобы также попытаться нейтрализовать наши коммуникационные направления, и все специалисты говорят, что это не вопрос дней. И то, что лживое руководство Азербайджана заявляет, что якобы армянская сторона начала атаку, и они перешли в контратаку, это еще раз доказывает, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело с властью, которая лжет всему миру, и весь мир знает о том, что она лжет. Сегодня, когда мы размещали сбитую технику противника, это была наступательная техника: танки, дроны, вертолеты».

Президент Карабаха подчеркнул, что в первую очередь вооруженные силы Азербайджана пытаются нейтрализовать противовоздушные силы, чтобы иметь возможность атаковать мирное население и объекты.

«Мы победим в этой войне, будьте уверены», - сказал он, отметив, что у них много добровольцев.

«С такой властью диалог невозможен. Вы каждый день видите наглость Турции. Да, мы воюем против турецко-азербайджанских объединенных сил. И это общая программа, проблема не только в Арцахе, мы все должны это знать», - сказал он и добавил, что в тактическом плане Азербайджан не занял никаких очень важных позиций, армянская сторона также не продвинулась вперед, однако смогла нанести большой урон в военной технике, также у противника многочисленные потери.

«Мы должны быть готовы к гораздо более тяжелым и длительным боевым действиям. Что делать, противник продолжает использовать все свои вооруженные силы. У нас будет возможность показать это, мы насчитали на передовой как минимум несколько сотен единиц военной техники, поэтому сдадим мы позицию или не сдадим, к этому не нужно обращаться», - сказал он.