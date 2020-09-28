Мы не можем допустить возврата призрака Османской империи – Армен Саркисян

«Мы не можем допустить возврата призрака Османской империи», - заявил президент Армении Армен Саркисян на крупной международной онлайн-конференции CYBERSEC2020, проводимой в партнерстве с НАТО.

Как сообщает пресс-служба аппарата президента Армении, в своем выступлении Армен Саркисян подчеркнул важность диалога в современном мире. Президент Армении коснулся также последних военных действий, спровоцированных Азербайджаном.

«Такая страна, как Армения, ежедневно противостоит киберугрозам, которые исходят от соседних с нами Азербайджана и Турции, которая является членом НАТО. К сожалению, эта виртуальная угроза становится все более и более материальной», - отметил президент.

«Вы, наверняка, слышали, что в воскресенье Азербайджан начал наступление на границы Нагорного Карабаха. Должен заявить, что член НАТО Турция в полной мере поддерживает Азербайджан в его кибератаках электронными дронами, а также инструкторами, наемниками и даже истребителями F-16.

Для любого армянина, проживающего в мире, это в каком-то смысле возвращение призрака. И если сначала этот призрак был виртуальным, то теперь он материализовался. Почему я говорю призрак: это призрак Османской империи, которая 105 лет назад спланировала и осуществила Геноцид армян. Мы ни в коем случае не должны допустить повторения геноцида», - подчеркнул Саркисян.

Президент Армении призвал Азербайджан вернуться к диалогу в рамках Минской группы ОБСЕ.

Модератор конференции в ответ на призыв Саркисяна отметил важность диалога и напомнил заявление пресс-секретаря специального представителя генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймса Аппатурая о том, что альянс обеспокоен развитием событий на границе Армении и Азербайджана и присоединяется к призыву сопредседателей МГ ОБСЕ к обеим сторонам принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации.