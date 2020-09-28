Мы вернули много позиций - Сасун Микаелян

По словам Микаеляна, атакующие действия, со вчерашнего дня начатые Азербайджаном, ведутся по тем же направлениям, что и 27 лет назад. Как и тогда, сейчас бомбят мирные населенные пункты, стреляют в людей. По убеждению главы Союза добровольцев «Еркрапа», целью Азербайджана было отрезать Карабах от Армении, они рассчитывали за один день захватить значительные территории, что, однако, не удалось.

«Это тот же почерк, направления те же, хотят отрезать Карабах, в направлении Кельбаджара, в сторону Лачина, Джабраила, Гадрута. В основном они атаковали по трем направлениям», - сказал Сасун Микаелян.

На вопрос Радио Азатутюн, являются ли стратегически важными те позиции, которые армянская сторона вернула, председатель Союза добровольцев «Еркрапа» ответил: «Все позиции, если они являются позициями, имеют стратегическое значение. Нет позиции, не имеющей стратегического значения. Многие позиции были возвращены, и я считаю это нормальным в сегодняшней ситуации, они ожидали большего, что продвинутся вперед, они сегодня вооружены современной военной техникой, оружием, всем, они думали, что сейчас легко войдут, но, слава и честь нашим ребятам, слава и честь нашему Министерству обороны, что все делается в соответствии со стратегическими правилами. Хочу выразить соболезнования родным и близким наших жертв, особенно матерям, это война».

На вопрос, было ли для армянской стороны ожидаемым то, что Азербайджан начнет столь масштабную войну, Сасун Микаелян ответил, что он всегда заявлял, что война началась еще в 90-е годы и не закончилась до сих пор, поэтому не нужно различать четырехдневную войну, тавушские события и др. Сейчас, по его словам, сверхзадачей армянской стороны должно стать «превращение развязанной Азербайджаном войны в окончательную победу армянской стороны».

На вопрос, что является окончательной победой, он ответил: «Капитуляция».

Председатель Союза добровольцев «Еркрапа» считает, что начатые вчера широкомасштабные военные действия скоро не закончатся, следовательно, армянская сторона должна быть готова к любому сценарию. По словам Сасуна Микаеляна, возглавляемая им структура - Союз добровольцев «Еркрапа», в данный момент собрана и готова и ожидает приказа Минобороны. Все, в том числе и он сам, с нетерпением ждут отъезда в Карабах. Пока что из «Еркрапа» в Карабах отправились офицеры и специалисты.

«Со вчерашнего дня все звонят, ждут», - сказал Микаелян.

Информация о том, сколько добровольцев за прошедший день отправились в Карабах, является конфиденциальной и не подлежит разглашению.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сегодня на брифинге всего лишь отметил, что к ним поступает много заявлений на выезд в Карабах. Однако министерство призывает добровольцев обращаться в свои территориальные военные комиссариаты и регистрироваться там.

Кстати, Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) в сотрудничестве с Министерством обороны также отправляет добровольцев в Карабах. Как сообщил Радио Азатутюн представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян, АРФД уже отправила в Карабах одну роту, еще одна рота только собирается отправиться.