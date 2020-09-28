Франция и Германия призывают стороны конфликта к прекращению огня

Франция считает прекращение огня в Нагорном Карабахе приоритетной задачей, заявило в понедельник дипломатическое ведомство Франции, выразив глубокую обеспокоенность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями в зоне конфликта.

«Министерство иностранных дел Франции призывает стороны немедленно прекратить огонь и возобновить диалог», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Франция вместе со своими партнерами, Россией и США, подтверждает свою приверженность достижению урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров в соответствии с международным правом», - также заявляет официальный Париж.

С призывом к прекращению огня к сторонам обратился также официальный Берлин. Федеральное правительство Германии считает военные столкновения в Нагорном Карабахе «опасной ситуацией». Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффан Зайберт. По его словам, Берлин настоятельно призывает к установлению режима прекращения огня и незамедлительным переговорам.