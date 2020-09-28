Представители СМИ попали под обстрел в населенных пунктах близ Мартакерта - Арцрун Ованнисян

На данный момент по всей протяженности карабахско-азербайджанской линии соприкосновения с разной интенсивностью продолжаются боевые действия, в эпицентре по-прежнему находятся южное и северное направления, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Он напомнил, что утром они сообщили, что Азербайджан начал масштабную артиллерийскую атаку, которую «успешно отбили армянские вооруженные силы, нанеся противнику значительные потери». По его сведениям, достаточно масштабные наступательные операции на южном направлении были отражены танковыми подразделениями, в развернувшемся бою вооруженные силы Азербайджана потеряли порядка 10-11 единиц бронетехники, в основном танков.

«Применение артиллерии было довольно большим, в течение дня обстреливались армянские населенные пункты в северной части, в частности Мартакерт. В населенных пунктах близ Мартакерта под обстрел попали представители СМИ. Потери противника уточняются. Раненые были доставлены в больницы и госпитали РА», - сообщил Арцрун Ованнисян.