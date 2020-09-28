Пашинян: На самом деле Ильхам Алиев лично меня попросил не говорить о внутриполитической ситуации в Азербайджане

Он заявил, что на самом деле это Ильхам Алиев лично обратился нему с просьбой не говорить о внутриполитической ситуации в Азербайджане, взамен пообещав не нарушать режим прекращения огня.

Напомним, азербайджанский сайт haqqin.az на днях, ссылаясь на свои дипломатические источники, написал, что якобы между Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном были конфиденциальные контакты. В частности, согласно сайту, ведущий переговоры от имени Пашиняна бывший советник премьер-министра Арсен Харатян якобы попросил у Азербайджана время для решения внутриполитических проблем в Армении, в частности, для возбуждения уголовного дела против генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова и его ареста, пообещав после этого начать прямые переговоры с Азербайджаном.

Между тем, Пашинян сегодня опубликовал на своей странице в Facebook небольшой отрывок из своего интервью Общественной телекомпании, в котором опровергает информацию азербайджанского сайта.

«Есть одно обстоятельство, о котором я два года не говорил, исходя из корректности, но, учитывая непонятное поведение президента Азербайджана, я сейчас считаю, что настало время сказать об этом. На самом деле, не я обратился к президенту Азербайджана с просьбой, а президент Азербайджана обратился ко мне с просьбой, суть которой была следующей: если вы помните, в то время в Ереване были выборы мэра, и мы проводили митинги практически каждый день. И получилось так, что в силу ряда обстоятельств и до этого я в ряде выступлений затрагивал ситуацию в Азербайджане. Я пытался, так сказать, вести разговор с народом Азербайджана и озвучивал критические замечания по поводу ситуации в Азербайджане. Заинтересованность Ильхама Алиева в том, чтобы там была достигнута какая-то договоренность, заключалась в том, чтобы я воздержался от таких заявлений об Азербайджане. Почему? По очень простой причине: когда революция только-только произошла, весь мир, особенно весь регион, был воодушевлен, оппозиционные силы в регионе были воодушевлены этим событием, в азербайджанских социальных сетях постоянно велись обсуждения о том, что эта волна скоро дойдет до Азербайджана, и военно-политическое руководство Азербайджана опасалось, что эти явления могут действительно спровоцировать определенные политические процессы в Азербайджане», - отметил премьер.

На уточняющий вопрос интервьюера, просил ли Алиев лично, премьер-министр Армении ответил: «Да. И пункты договоренностей в Душанбе я сам от руки написал в блокноте, и мы обсудили эти пункты и констатировали, что пришли к соглашению. Доволен ли я тем, что было достигнуто такое согласие, или нет? Да, потому что, во-первых, внутренние вопросы Азербайджана вообще не входят в мою повестку дня, и, во-вторых, в результате были спасены жизни солдат, армянских солдат, и я этим доволен».

«Когда сегодня президент Азербайджана говорит, что он не использовал тогда возможность, он дал возможность Армении, он не воспользовался этой смутной постреволюционной ситуацией и великодушно позволил, чтобы постреволюционное правительство могло состояться. На самом деле все наоборот, и в то время Алиева совсем не волновал Карабах или что-то еще. Его беспокоило только то, чтобы революционная волна не дошла до Азербайджана. И этот факт и дальнейшие факты, в конце концов, показывают, что карабахский вопрос для военно-политического руководства Азербайджана является вопросом не национальных интересов Азербайджана, а всего лишь средством удержания собственной власти и своей диктаторской системы. Мы и сегодня видим эту ситуацию», - заявил Пашинян.

Премьер также назвал абсурдом утверждение азербайджанского сайта о том, что от его имени летом 2018 года с азербайджанской стороной вел переговоры его бывший советник Арсен Хачатрян. Кстати, азербайджанский сайт написал, что в ходе встречи с азербайджанской стороной Харатян открыто заявил, что представляет Пашиняна, который заинтересован в переговорах в новом формате и готов на серьезный компромисс на основе новой модели урегулирования проблемы.

Между тем, Пашинян заявил, что от имени Армении имели право вести переговоры только два лица: «Смысл этой публикации был в том, что якобы через одного из моих советников велись тайные переговоры. Я хочу четко подчеркнуть, что в нашем правительстве после революции имели полномочия вести переговоры по вопросу Арцаха только два человека: один из них - это министр иностранных дел, другой - это я. Любая третья сторона не имеет права вести переговоры или обсуждения. Это полная чушь».

Кстати, объемное интервью премьер-министра Никола Пашиняна Общественной телекомпании должно было быть опубликовано еще вчера, однако пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян сообщила Радио Азатутюн, что, «исходя из вчерашней ситуации, они сочли правильным опубликовать полное интервью. Сегодня премьер-министр опубликовал всего лишь маленькую часть. Ожидается, что полное интервью будет опубликовано в ближайшее время.