В танковом бою Азербайджан потерял 10 единиц бронетехники – пресс-секретарь Минобороны Армении

Азербайджан предпринял танковую атаку на юго-восточном направлении, однако, «встретив упорное сопротивление танковых и противотанковых подразделений Армии обороны», в развернувшемся танковом бою потерял 10 единиц бронетехники. Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«Боевые действия продолжаются. Оперативно-тактическая обстановка находится под контролем частей Армии обороны», - написала Степанян на своей странице в Facebook.

Позже пресс-секретарь Минобороны Армении сообщила: «Крупномасштабная бронетанковая атака противника на южном направлении остановлена».