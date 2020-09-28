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Карабах

Парламент Армении принял заявление, осуждающее развязанную Азербайджанoм военную агрессию против Карабаха

Национальное собрание Армении сегодня 118 голосами «за» принял проект заявления «Об осуждении развязанной Азербайджанoм военной агрессии против Республики Арцах 27 сентября 2020 года».

Осуществляемая при непосредственной военно-политической поддержке Турции милитаристская авантюра Азербайджана является грубейшим нарушением международного права, что должно получить однозначную политико-правовую оценку со стороны мирового сообщества, говорится в проекте заявления, который подготовили депутаты трех фракций НС.

«Национальное собрание Республики Армения решительно осуждает агрессию и широкомасштабное вооруженное нападение против Республики Арцах [Нагорный Карабах – ред.], развязанное властями Азербайджана утром 27 сентября 2020 года, а также грубoe нарушeние Азербайджанской Республикой принципа решения международных споров исключительно мирными средствами.

Преступные действия военно-политического руководства Азербайджана, целенаправленные нападения на мирные населенные пункты, с применением крупнокалиберного оружия, избирательные нападения на гражданские объекты (коим предшествовала агрессия в Тавушском регионе Республики Армения, развязанная Азербайджаном в июле 2020 года), постоянная воинственная антиармянская риторика, направленная на тотальное уничтожение армянского населения Арцаха, являются убедительным доказательством, того, что политика властей Азербайджана представляет реальную угрозу существованию армян Арцаха, безопасности Арцаха и Республики Армения, всего армянского народа, а также всего региона. Следовательно, все оборонительные действия армянских вооруженных сил направлены на нейтрализацию этой угрозы», - на внеочередном заседании парламента зачитал заявление председатель НС Арарат Мирзоян.

Депутаты в заявлении подчеркнули, что мировое сообщество обязано предпринять действенные шаги не только для сдерживания агрессии Азербайджана, но и осудить постоянное вмешательство в нагорно-карабахский конфликт со стороны союзника Азербайджана – Турции, которое приводит к опасной дестабилизации не только на региональном уровне, но и в мировом масштабе.

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