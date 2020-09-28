Парламент Армении принял заявление, осуждающее развязанную Азербайджанoм военную агрессию против Карабаха

Осуществляемая при непосредственной военно-политической поддержке Турции милитаристская авантюра Азербайджана является грубейшим нарушением международного права, что должно получить однозначную политико-правовую оценку со стороны мирового сообщества, говорится в проекте заявления, который подготовили депутаты трех фракций НС.

«Национальное собрание Республики Армения решительно осуждает агрессию и широкомасштабное вооруженное нападение против Республики Арцах [Нагорный Карабах – ред.], развязанное властями Азербайджана утром 27 сентября 2020 года, а также грубoe нарушeние Азербайджанской Республикой принципа решения международных споров исключительно мирными средствами.

Преступные действия военно-политического руководства Азербайджана, целенаправленные нападения на мирные населенные пункты, с применением крупнокалиберного оружия, избирательные нападения на гражданские объекты (коим предшествовала агрессия в Тавушском регионе Республики Армения, развязанная Азербайджаном в июле 2020 года), постоянная воинственная антиармянская риторика, направленная на тотальное уничтожение армянского населения Арцаха, являются убедительным доказательством, того, что политика властей Азербайджана представляет реальную угрозу существованию армян Арцаха, безопасности Арцаха и Республики Армения, всего армянского народа, а также всего региона. Следовательно, все оборонительные действия армянских вооруженных сил направлены на нейтрализацию этой угрозы», - на внеочередном заседании парламента зачитал заявление председатель НС Арарат Мирзоян.

Депутаты в заявлении подчеркнули, что мировое сообщество обязано предпринять действенные шаги не только для сдерживания агрессии Азербайджана, но и осудить постоянное вмешательство в нагорно-карабахский конфликт со стороны союзника Азербайджана – Турции, которое приводит к опасной дестабилизации не только на региональном уровне, но и в мировом масштабе.