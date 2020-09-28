ЕС призывает региональные державы не вмешиваться в боевые действия в Карабахе

Европейский союз (ЕС) призвал региональные державы не вмешиваться в военные действия в Нагорном Карабахе, осудив «серьезную напряженность», которая угрожает региональной стабильности.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сегодня заявил, что Брюссель не может подтвердить факт вмешательства внешних сил в конфликт, однако, по сообщению France-Presse, добавил: «Любое внешнее вмешательство в этот конфликт недопустимо».