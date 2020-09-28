Армения обвинила Турцию в вербовке боевиков для Азербайджана

«Бок о бок с азербайджанскими военными воюют и турецкие военные инструктора, которые используют турецкое вооружение, в том числе беспилотные летательные аппараты и военные самолеты», - заявили в МИД Армении, подчеркнув, что Анкара также предоставляет полную политическую и пропагандистскую поддержку на уровне высшего руководства.

«Ситуация на земле показывает, что народ Арцаха [Карабаха – ред.] ведет войну с турецко-азербайджанским союзом. Турция, которая сто лет назад истребила армянский народ на его исторической родине и до сих пор оправдывает то преступление, сейчас всеми доступными средствам поддерживает Азербайджан для осуществления тех же геноцидальных действий на Южном Кавказе. Турецко-азербайджанский геноцидальный союз является серьезной угрозой для народов региона», - говорится в заявлении.

В МИД Армении выразили уверенность в том, что «военная авантюра Азербайджана провалиться, и Азербайджан будет принужден отказаться от своего намерения решить конфликт военным путем и разговаривать с народом Арцаха не посредством пушек, а за столом переговоров».