COVID-19: За сутки в Армении выявлено 174 новых случая коронавируса, 52 человека выздоровели, 6 пациентов скончались

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 28 сентября число выздоровевших пациентов увеличилось на 52 и сейчас составляет 43 665.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 6 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 957.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 295 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 4657, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 286 161 (1935 за сутки).