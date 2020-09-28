В связи с военным положением медучреждения Армении прекращают плановый прием пациентов

В сообщении отмечается, что будут проводиться исключительно реанимационные мероприятия или прием пациентов, которым требуется неотложная медицинская помощь и обслуживание.

«В то же время, после оценки состояния здоровья пациентов, получающих медицинскую помощь в больничных условиях, будет обеспечена выписка последних, а их дальнейшее обслуживание будет осуществлять первичное звено», - говорится в сообщении.

«Надеемся, что наши сограждане с пониманием отнесутся к принятому решению и отложат свои плановые больничные визиты до завершения военного положения», - заявили в Минздраве.

Отметим, что накануне в связи с начавшимися в Карабахе широкомасштабными военными действиями правительство Армении приняло решение об объявлении военного положения и всеобщей мобилизации.