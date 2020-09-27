Состоялся телефонный разговор Никол Пашиняна с Эмманюэлем Макроном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Марконом, сообщает пресс-служба премьер-министра Армении.

Премьер-министр Армении сообщил, что сегодня Азербайджан начал военные действия по всей линии соприкосновения с Нагорным Карабахом. Он выразил глубокую озабоченность в связи со сложившейся ситуацией и ее дальнейшим обострением. В частности, было подчеркнуто, что Азербайджан прибегает к провокациям для начала боевых действий также в направлении государственной границы с Республикой Армения. Пашинян обратил особое внимание собеседника на «крайне предвзятую и агрессивную позицию Турции и необходимость прекратить возможное вмешательство этой страны».

Президент Макрон выразил глубокую обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией и счел дальнейшую эскалацию напряженности неприемлемом. Он посчитал необходимым принять все меры для прекращения боевых действий и разрядки напряженности. Он также отметил важность активизации усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по восстановлению мира в регионе.