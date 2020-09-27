Вопрос признания независимости Карабаха стоит в нашей повестке дня - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня после объявления военного положения на специальном заседании парламента, отвечая на вопрос главы оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна о том, стоит ли вопрос признания независимости Нагорного Карабаха в повестке дня Армении, заявил, что в их повестке дня этот вопрос стоял и стоит.

«На прямой вопрос о том, есть ли такой вопрос в нашей повестке дня, отвечаю: да, такой вопрос был и есть в нашей повестке дня. Второй вопрос: идем мы на этот шаг или не идем? После Вашего вопроса мы должны публично и очень серьезно обсудить этот вопрос», - ответил премьер.

Отвечая на вопрос депутата Тиграна Уриханяна, премьер-министр Армении заявил, что требование Азербайджана состоит в том, чтобы Карабах был его автономной областью. «По сути, перед Арменией последовательно и постоянно ставилось условие уступить как минимум зону безопасности, без каких-либо предварительных условий, без какого-либо уточнения статуса. Я уже не говорю о том, что Азербайджан очень ясно, в том числе публично, подчеркнул, что не готов принять какой-либо другой статус Нагорного Карабаха, который будет либо таким же, либо чуть выше, чем Нагорно-Карабахская автономная область», - сказал Пашинян.

«Если мы согласимся, мы можем прямо сейчас все остановить. Согласны ли мы?» - с трибуны НС спросил премьер-министр Пашинян, в ответ на что из зала прозвучали отрицательные ответы.

«Я хочу, чтобы мы все четко зафиксировали, потому что я знаю, что будут вопросы: можно ли было избежать этой ситуации и что мы должны были сделать, чтобы избежать этой ситуации? Это очень важный нюанс. Мы должны были сделать одно, согласиться с тем, что Арцах - это Нагорно-Карабахская автономная область, возможно, с чуть большими полномочиями. Если мы согласимся с этим, мы прямо сейчас можем все остановить. Хочу, чтобы парламент Армении зафиксировал, согласны ли мы с таким решением? Если да, то мы прямо сегодня можем решить этот вопрос», - отметил премьер.

Пашинян также заявил, что есть опасность также на армяно-азербайджанской границе, но он не будет говорить об этом, чтобы не разглашать военную тайну.

Министерство иностранных дел Армении сейчас работает с международным сообществом, информируя о развязанной Азербайджаном войне. Пашинян подчеркнул, что Армения в настоящее время работает с международным сообществом по нескольким направлениям и намерена также начать правовой процесс против Азербайджана. Глава правительства сказал, что нет никаких сомнений в том, кто является напавшей стороной, и эта информация должна звучать на международной арене. «Мы должны донести это. Во-вторых, Азербайджан наносит удары по гражданскому населению, в-третьих, вооруженные силы Азербайджана поддерживаются Турцией», - сказал Пашинян.

«Это преподносится как армяно-азербайджанский территориальный конфликт, что наносит нам наибольший ущерб. Мы должны объяснить, что это борьба за право народа на жизнь, просто борьба за право на жизнь, и речь идет об армянах Арцаха», - сказал Никол Пашинян.

Депутат оппозиционной фракции «Процветающая Армения» (ППА) Наира Зограбян в своем выступлении заявила, что уже обратилась в европейские структуры, представив ситуацию и недопустимое участие Турции в происходящих событиях.

«Да, меня не устраивают изящные дипломатические формулировки международных структур и эта практика регулярной постановки знака равенства между сторонами. Мы, депутаты, работающие в европейских структурах, на дипломатических платформах, с этого момента, начиная с утра, должны объяснять международному сообществу, что в том числе и такими заявлениями, которые всегда поддерживают дипломатический баланс, во многих случаях они становятся пособниками того, что Азербайджан вместе с Турцией открыто готовились к войне», - подчеркнула она.

Зограбян подчеркнула, что в ближайшие годы будет трудно вести мирные переговоры с Азербайджаном, поскольку эта страна нарушила все ратифицированные ею же договоры.

«Азербайджан нарушил, плюнул на все международные договоры, на подписанные им же конвенции - не нападать на мирное население и гражданскые инфраструктуры. Что еще должен сделать Азербайджан, чтобы мы сказали, что будем уважаем точку зрения международного сообщества, что еще он должен сделать, все, что мог, он уже сделал и продолжит делать. Я как представитель партии «Процветающая Армения» предлагаю именно этот момент считать началом процесса признания Арцаха. Это не направлено против международного сообщества, это не направлено против мирного переговорного процесса», - подчеркнула Наира Зограбян.

А лидер фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марутян заявил, что «мы должны этой войной окончательно решить этот вопрос».

«Мы должны решить этот вопрос и не оставлять его детям», - сказал он.

Обращаясь к премьер-министру, глава «Просвещенной Армении» сказал: «Отдайте приказы идти вперед, двигаться вперед, и мы все двинемся вперед, потому что если мы оставим эту историю незавершенной, мы будем продолжать истекать кровью. Мы в ежедневном режиме истекаем кровью более 25 лет».

«Мы пишем письма на весь мир, в то время тоже посылали фотографии с нашими обезглавленными солдатами, но мир изменился, это не тот старый мир прав человека, в этом смысле мы должны защищать свои права. Мы создали государство, чтобы защитить себя от геноцида, и второе армянское государство, которое находится под угрозой геноцида, мы все отныне в опасности. Либо мы все встаем и останавливаем геноцид, либо мы продолжим истекать кровью», - сказал Эдмон Марукян.