Премьер-министр Армении: Боеспособность нашей армии сегодня выше, чем когда-либо

По его словам, Армия обороны в настоящее время ведет упорные бои и с честью выполняет свою задачу по защите Карабаха.

«Режим Ильхама Алиева возобновил войну, объявленную армянскому народу. Армянский народ готов к этой войне, потому что он всегда трезво осознавал, что армяноненавистничество, враждебность и ненависть, которыми азербайджанская диктатура кормила свой народ на протяжении десятилетий, не могли привести ни к чему, кроме войны.

Диктатура Азербайджана стала заложницей собственной антиармянской политики, и сегодня она пытается оправдать собственные пропагандистские обещания по урегулированию карабахского конфликта военным путем.

Армянский народ готов нанести противнику достойный ответный удар», - заявил Пашинян.

Он подчеркнул, что Армения является гарантом безопасности и независимости Нагорного Карабаха. «Мы приложим все возможные и невозможные усилия, чтобы сохранить неприкосновенность границ нашей Родины, защитить нашу свободу и независимость.

На данный момент противник уже несет значительные потери в живой силе и технике. Азербайджан должен осознать, что боеспособность нашей армии сегодня выше, чем когда-либо. Враг должен понять, что сегодня все армянство стоит за Арцахом», - отметил премьер-министр.

«Обращаю внимание государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и всего международного сообщества на серьезность ситуации. Вспышка крупномасштабной войны на Южном Кавказе, на пороге которой мы сейчас находимся, может иметь самые непредсказуемые последствия. Она может выйти за пределы региона и приобрести гораздо более широкие масштабы, угрожая международной безопасности и стабильности.

Я призываю международное сообщество использовать все свои рычаги влияния, чтобы удержать Турцию от любого возможного вмешательства, что окончательно дестабилизирует ситуацию в регионе. Агрессивное поведение Турции, которое особенно опасно проявилось во время июльских событий и продолжается сегодня, дает повод для серьезной озабоченности. Сохранение такой опасной позиции Турции чревато самыми разрушительными последствиями для Южного Кавказа и соседних регионов. Международное сообщество должно совместными усилиями предотвратить опасное развитие событий и уберечь регион от любых попыток его дестабилизации», - заявил премьер-министр Армении.