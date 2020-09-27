В Армении и Карабахе собирают резервы крови разных групп

Министерство здравоохранения Армении распространило заявление с призывом к добровольной сдаче крови для пополнения необходимого запаса.

«Вследствие событий в Карабахе многие из вас обращаются в различные медицинские организации для сдачи крови. Уважаемые граждане, призываем вас для сдачи крови обращаться только в гематологический центр имения профессора Р. Йоляна или в областные структуры банка крови. Дополнительно сообщаем, что группа крови и резус-принадлежность не имеют значения», - говорится в заявлении.

К медперсоналу обратился министр здравоохранения Армении Арсен Торосян. «Теперь мы будем сражаться на два фронта. Мы сильны и готовы, вместе будем сражаться в обоих направлениях, объединив наши силы и усилия. Система здравоохранения Армении приведена в высокую степень готовности. Министерство координирует все организационные вопросы», - заявил Арсен Торосян.