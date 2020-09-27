Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

ЕС готов поддержать разработку мер по укреплению доверия между Арменией и Азербайджаном – Тойво Клаар

Тойво Клаар (архив)

Европейский союз готов поддержать разработку мер по укреплению доверия между Арменией и Азербайджаном по нагорно-карабахскому конфликту, заявил накануне в Баку спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар.

Европейский дипломат также подчеркнул необходимость скорейшего возобновления предметных переговоров по карабахской проблеме без предварительных условий.

Баку вновь отклонил предложение. «Для мер по укреплению доверия должен созреть момент», - заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, вновь выдвинувпредварительное условие. «Для этого, прежде всего, необходимо прекратить оккупацию азербайджанских земель», - заявил он, согласно сообщению, распространенному Министерством иностранных дел Азербайджана.

Между тем, армянская сторона неоднократно заявляла о своем согласии создать международные механизмы для расследования нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG