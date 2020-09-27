ЕС готов поддержать разработку мер по укреплению доверия между Арменией и Азербайджаном – Тойво Клаар

Европейский дипломат также подчеркнул необходимость скорейшего возобновления предметных переговоров по карабахской проблеме без предварительных условий.

Баку вновь отклонил предложение. «Для мер по укреплению доверия должен созреть момент», - заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, вновь выдвинувпредварительное условие. «Для этого, прежде всего, необходимо прекратить оккупацию азербайджанских земель», - заявил он, согласно сообщению, распространенному Министерством иностранных дел Азербайджана.

Между тем, армянская сторона неоднократно заявляла о своем согласии создать международные механизмы для расследования нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения.