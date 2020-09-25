Пашинян: «Если мы начнем распространять конфиденциальную информацию, боюсь, внутриполитическая ситуация в Азербайджане дестабилизируется»

Пашинян подчеркнул, что, к сожалению, ситуация в регионе достаточно напряженная.

«По сути, перед нами стоит задача сделать переговорный процесс эффективным, и очень важно зафиксировать, что мешает эффективности этого процесса. В последнее время руководство Азербайджана пытается обвинить нас в срыве переговоров, исходя из логики, что мы выступали и выступаем с заявлениями, которые делают переговоры бессмысленными. Хочу четко констатировать, что позиция Армении и Арцаха очень конструктивна. Еще раз хочу подчеркнуть, что, заняв должность премьер-министра Армении, я сделал беспрецедентное в нашей действительности и всей истории конфликта в целом заявление, сказав, что любое решение арцахского вопроса должно быть приемлемым для народа Армении, народа Арцаха и народа Азербайджана, ожидая, что это заявление найдет адекватный отклик у руководства Азербайджана, что предоставит прекрасную возможность зафиксировать прорыв в переговорах», - заявил он.

Премьер-министр подчеркнул, что реакция Азербайджана была следующей: карабахский вопрос может быть решен только в рамках территориальной целостности Азербайджана.

«По сути, это заявление означает, что Азербайджан в качестве предварительного условия предлагает решение по урегулированию карабахского конфликта, суть которого заключается в возвращении к статус-кво 1988 года. Возникает вопрос: как можно разрешать конфликт, возвращаясь к его истокам? Это же вне логики, чтобы какой-либо конфликт можно было разрешить, вернувшись к ситуации, в которой он возник. То есть, Азербайджан желает не разрешить конфликт, а свести его к нулю, то есть, начать новый конфликт. Какой смысл ставить развязывание нового конфликта в качестве цели разрешения старого конфликта? Это, конечно, нелогичный, деструктивный подход, и я хочу подчеркнуть, что все наши заявления, которые, так сказать, не устраивают руководство Азербайджана, являются нашим адекватным ответом на их деструктивные заявления. В то же время хочу еще раз четко подчеркнуть, что Азербайджан пытался выстроить переговорный процесс по следующей логике: идите на односторонние уступки, иначе Азербайджан решит вопрос силовыми методами», - сказал Пашинян.

Никол Пашинян заявил, что не надо говорить с Арменией на языке силы или угроз и что, июльские события показали, что это на 100% отражает действительность.

«К сожалению, руководство Азербайджана продолжает идти по старому пути, добавляя и новый компонент. В последнее время, если вы обратили внимание, азербайджанские СМИ, правительственные круги, военно-политическое руководство Азербайджана ввели новый компонент в свою пропагандистскую кампанию - так называемое разглашение конфиденциальной информации. Я советую своим азербайджанским коллегам не идти по этому пути, потому что, если мы войдем в эти дебри и начнем распространять конфиденциальную информацию, боюсь, что в результате внутриполитическая ситуация в Азербайджане безнадежно дестабилизируется. Так что советую вернуться в конструктивное поле, и не идти по этой проторенной дорожке. Я ожидаю, что президент Азербайджана, наконец, ответит, сказав, что да, он согласен с тем, что любое решение карабахской проблемы должно быть приемлемым и для народа Азербайджана, и для народа Армении, и для народа Арцаха. Это будет означать, что у нас есть возможность зафиксировать прорыв в переговорном процессе. Да, я думаю, что есть возможность сделать это, и Армения заявила, что она готова быть максимально конструктивной», - продолжил глава правительства Армении.

В то же время он добавил: «В то же время я хочу констатировать одну очень важную вещь: наши поступки, наши слова, содержание сказанного при открытых и закрытых дверях, как во всех других случаях, так и в этом случае ничем не отличаются друг от друга».