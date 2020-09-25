Политические силы по-разному оценивают ситуацию вокруг Конституционного суда

В ответ на вопрос Радио Азатутюн вице-спикер НС Ален Симонян сказал, что правящая сила сделала выбор, приняв к сведению все опасения.

«Эта критика исходила из разных центров. Например, она исходила из кругов, близких к АНК, от правозащитников, но если бы мы предложили одного из правозащитников, то же самое повторилось бы, начали бы критиковать из другого центра, сказали бы, что он это, он то, то же самое было бы и в противном случае. Я говорю следующее: всегда будет попытка, почему бы и нет, продвинуть собственного кандидата и иметь какое-то влияние. Мы сегодня выбрали кандидата, учтя и приняв к сведению все опасения, все, что вы здесь сказали, также связанное с независимостью, отсутствием связи с нами, нехваткой кадров и прочим», - отметил Симонян.

В течение двух предыдущих дней Конституционный суд не смог избрать нового председателя. Один из двух выдвинутых кандидатов, Ашот Хачатрян, вчера взял самоотвод, в результате чего сегодня на столе осталась кандидатура самовыдвиженца Ерванда Хундкаряна. Для избрания нового председателя Конституционного суда Армении необходимо, чтобы за кандидата проголосовали не менее пяти из девяти судей КС.

Ерванд Хундкарян подвергся критике за свое решение, касающееся телекомпании «А1+», когда в 2004 году в качестве судьи Экономического суда отклонил заявление лишенной эфира телекомпании «А1+» против компании «Синемакс», тем самым отдав предпочтение не зарегистрированному в госреестре телеканалу «АрмНьюз».

Глава «А1+» Месроп Мовсесян в конце концов обжаловал решения армянских судебных инстанций в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), который в 2008 году постановил, что правительство Армении должно выплатить телекомпании компенсацию в размере 30 тыс. евро.

Хундкарян также подвергается критике в связи с решениями ЕСПЧ против Армении, поскольку вынесенные им решения были рассмотрены в Страсбургском суде и были признаны вынесенными с нарушениями.

Депутат оппозиционной фракции «Процветающая Армения» (ППА), председатель постоянной комиссии НС по вопросам защиты прав человека и общественным вопросам Наира Зограбян сегодня назвала выборы нового председателя Конституционного суда незаконными.

«Честно говоря, эта страница КС для меня уже закрыта, потому что там один за другим следуют абсолютно незаконные действия, и на данный момент у меня нет оценки», - сказала Зограбян.