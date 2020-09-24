Новый спикер парламента Азербайджана после визита в Москву оказалась в центре скандала

Первая дипломатическая попытка спикера Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибы Гафаровой увенчалась неудачей. Бывший преподаватель Славянского университета, которая в качестве депутата занималась в основном социальными вопросами, после своего первого визита в Москву в качестве главы Милли Меджлиса Азербайджана оказалась в центре скандала из-за искажения деталей встречи с министром иностранных дел России.

Жесткая реакция официальной Москвы не заставила себя долго ждать: МИД России заявил, что заявления Гафаровой не соответствуют действительности. После прозвучавших из России замечаний азербайджанской стороне пришлось отредактировать официальный пресс-релиз.

Первый трехдневный официальный визит Сахибы Гафаровой в Россию в качестве спикера Милли Меджлиса начался 21 сентября. Возглавляемая ею делегация провела ряд встреч в Москве, в том числе со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Согласно опубликованной МИД России видеозаписи, Сергей Лавров в ходе встречи поприветствовал азербайджанскую делегацию, высоко оценил деятельность Гафаровой, рассказал о первом визите новоназначенного главы МИД Азербайджана в Москву. В свою очередь, спикер Милли Меджлиса выступила с краткой речью о российско-азербайджанских дружественных отношениях, подчеркнув, что две страны продолжают активное сотрудничество в ряде сфер, выделив в особенности экономическую сферу, а также коснулась роли русского языка, которая, по ее словам, высоко оценивается в Азербайджане. Что касается карабахского конфликта, то, во всяком случае, в опубликованном официальной Москвой видео о нем нет ни слова.

Между тем, как утверждала пресс-служба парламента Азербайджана, «Россия выступает за возвращение пяти карабахских районов Азербайджану», и якобы, по словам Лаврова, «позиция премьер-министра Армении Никола Пашиняна по карабахской проблеме препятствует процессу мирного урегулирования». Азербайджанская пресса поспешила распространить данное сообщение, представив его как «очередную большую победу» азербайджанской стороны. Однако в Баку эта радость продлилась недолго. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова выступила с заявлением, в котором заявила, что министр Лавров не делал каких-либо новых, ранее не высказанных заявлений, призвав СМИ касательно этой встречи брать за основу исключительно сообщение российской стороны, а не Милли Меджлиса Азербайджана, и тем самым заставив азербайджанскую сторону отредактировать свое сообщение и удалить из текста приписываемые Лаврову заявления о негативной роли Пашиняна и «освобождении территорий».

«Всем хорошо известна позиция России по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Пожалуйста, ориентируйтесь именно на эту позицию, а не на различные трактовки, которые делаются не российской стороной», - вчера, комментируя инцидент, заявила Захарова.

Ранее о встрече Лавров-Гафарова МИД России сообщил следующее: «В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы российско-азербайджанских отношений в политической, экономической и гуманитарной областях, тематика взаимодействия в рамках международных и региональных организаций, в том числе по парламентской линии».

«Первый серьезный дипломатический экзамен нового спикера Милли Меджлиса оказался, мягко говоря, неудачным, - отметило в связи с этим азербайджанское информационное агентство Turan, добавив: - Мы хотели бы посоветовать преподавателю Славянского университета заняться проблемами женщин и детей, что она и делала много лет в Милли Меджлисе, а вопросы внешней политики оставить профессионалам».