У нас вновь обострилась ситуация с коронавирусом - Пашинян

Он подчеркнул, что позиция властей остается прежней: нужно жить параллельно с коронавирусом, многое зависит от ответственности каждого, но в то же время должны строго применяться административные методы.

«У нас вновь обострилась ситуация с коронавирусом нового типа, вчера у нас было 374 новых случая из 3913 проведенных тестов. С чем это связано? Это, конечно, связано с увеличением мобильности людей», - сказал премьер.

Если мы посмотрим, у какого процента людей, прошедших тестирование в Армении, был диагностирован коронавирус, то увидим, что с июля это число все время снижается. 1 марта в Армении был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом, и в течение марта процент ежедневной выявляемости в среднем составлял 18,2%, в апреле - 9%, в мае – 19,5%, в июне – 30,2%, с июля этот показатель начал снижаться, составив 24,5%, в августе -12%, а за 23 дня сентября – в среднем 6,9%.

Но почему обеспокоены власти? Потому что если посмотреть по дням, то можно увидеть, что если в первой половине сентября процент инфицированных от общего числа протестированных постоянно снижался и, например, 13 сентября он составлял всего 4%, что является самым низким показателем в Армении, то затем этот показатель начал расти и в предыдущие два дня, 22-го и 23 сентября, составил уже 9,3% и 9,5% соответственно.

«Мы должны понимать, что у нас есть красные линии, красная линия - это когда наши больничные мощности будут исчерпаны. Тогда мы должны будем попытаться принять другие решения. Конечно, в июле мы развернули очень большие больничные возможности. Сейчас большая часть этих возможностей вернулась в прежнее нормальное состояние, но они также готовы в любой момент вернуться к работе с коронавирусом», - отметил премьер-министр.

Обращаясь к министру здравоохранения Арсену Торосяну, Никол Пашинян спросил, есть ли в настоящее время необходимость в расширении дополнительных больничных возможностей.

«На данный момент у нас есть порядка 1230 обычных и 170 реанимационных коек, из которых около 30% еще свободны, то есть свободных коек много. Вообще, из примерно 20 медицинских учреждений только пять больниц в настоящее время занимаются лечением коронавирусной инфекции, и еще три узкоспециализированные - в очень небольшом количестве для детей, младенцев и беременных женщин. Однако, как Вы отметили, изначально так было запланировано, что в любое время за один-два дня, когда ситуация снова резко обострится, мы можем сиспользовать все ресурсы, которые, я хочу Вам напомнить, составляют около 2700-2800 обычных и 300 реанимационных коек, они вновь могут приступить к работе», - ответил Торосян.