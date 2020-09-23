Врач: Не нужно бояться или фиксироваться на больших цифрах

Самой молодой из умерших пациентов была 54-летняя женщина, а самому старому было 90 лет. У всех умерших были сопутствующие хронические заболевания. Еще четыре человека с коронавирусом скончались по причине другого заболевания.

Таким образом, общее число смертей от коронавируса в Армении достигло 942, еще 292 инфицированных, по данным Минздрава, умерли по другим причинам. На данный момент от COVID-19 лечатся 3617 человек.

При сопоставлении данных за сентябрь получается, что растет как число активных случаев, так и число положительных случаев при проведении ежедневных тестов. Например, в первую декаду месяца последний показатель составлял около 7%, с 9-го по 16 сентября - 5%, а за последние семь дней в среднем положительными были 8% проведенных тестов.

Имеем ли мы дело со второй волной эпидемии коронавируса?

Этот вопрос прокомментировал заместитель директора по общим и оперативным вопросам Научного центра травматологии и ортопедии Карен Погосян.

«По всему миру идет вторая волна. И мы наблюдаем тенденции роста также в развитых странах, в странах, которые, казалось бы, полностью преодолели коронавирус. Следовательно, процесс всеобщий, и не нужно бояться или фиксироваться на больших цифрах, потому что эти 6%, 7%, 10% еще ничего не означают. Все зависит от нас, от нашего населения, от нашего внимания друг к другу, соблюдения правил. Естественно, если мы будем носить маски и требовать того же от наших детей в школах, тогда темпы роста остановятся или уменьшатся. Надеюсь, мы так и поступим и не встанем перед серьезной проблемой. Я думаю, что в связи с началом сезонного гриппа и похолоданием ожидается определенная активизация также в связи с коронавирусом», - сказал Погосян.