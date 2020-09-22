Прежде чем представлять 30-летние планы, сначала нужно выполнить революционные обещания - реакция оппозиции на стратегию Пашиняна

Депутат оппозиционной фракции «Процветающая Армения» (ППА) Ивета Тоноян признает, что стратегия правительства о процветающей Армении к 2050 году дала положительный импульс даже жестким критикам Пашиняна - депутатам фракции ППА. Она отмечает, что поверила бы в реализацию амбициозных целей, если бы революционные обещания были выполнены.

«Я бы всего лишь посоветовала властям перед тем, как представлять планы, охватывающие пять десятилетий, воплотить в жизнь обещания, данные во время недавней революции», - сказала Ивета Тоноян.

Согласно стратегии, представленной премьер-министром, к 2050 году в Армении должно быть не менее 5 млн жителей. Планируется создание до 1,5 млн рабочих мест, армия должна стать самой боеспособной, входящая в первую двадцатку ведущих стран мира. ВВП Армении должен быть увеличен в 20 раз, финансирование образования также должно быть увеличено в 20 раз. Планируется сделать Армению индустриальной страной. Даже сборную Армении по футболу предусматривается сделать призером чемпионатов Европы и мира.

В этой стратегии сформулированы амбиции нынешнего правительства, и отныне любое решение правительства должно быть нацелено на реализацию идей, заложенных в этой стратегии, сказал премьер.

«В данном случае мы, пожалуй, имеем дело с известным принципом Геббельса: чем больше ложь, тем легче в нее поверить. Пожалуй, я могу сказать это, потому что все помнят невыполненные обещания революции, все те ожидания, которые связывали с переменами. Было бы намного лучше, если бы власти использовали этот период и эти ресурсы для воплощения в жизнь данных и так и не выполненных обещаний», - сказала Ивета Тоноян.

30-летняя стратегия правительства Пашиняна произвела впечатление также на депутата оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Карена Симоняна, однако он сомневается, что она будет реализована. «Если вы говорите, что население страны должно составлять 5 миллионов, рабочих мест должно быть 1,5 миллиона. Какие это будут рабочие места? В какой сфере, в горнодобывающей или в сфере образования и науки? Это тоже важно. У вас может быть много рабочих мест, но на рудниках», - сказал он.

У предыдущего правительства тоже были амбициозные желания, например, Серж Саргсян поставил цель к 2040 году довести численность населения до 4 миллионов, но шаги были другими. По мнению оппозиционного депутата, шаги нынешней власти не являются революционными и не ведут к той Армении, которая описана в стратегии. «Кадры решают все. И здесь тоже все решают кадры. То есть, пока власть ответила на вопрос «что?». Я не вижу ответов на вопросы: кто и как должен реализовать это? Я убежден, что стратегические цели в сфере образования министр не будет реализовывать», - сказал Симонян.

Для того, чтобы довести численность населения до 5 миллионов, сегодняшних социальных программ недостаточно, считает депутат. Не испытывает он оптимизма и в вопросе процветания образовательной сферы. По словам Симоняна, закладываемые сегодня основания уже видны. «Давайте поймем, что когда вы строите здание и закладываете фундамент криво, здание не будет стоять ровно… Мы видим, что, за исключением одной-двух сфер, во всех остальных сферах власть не закладывает тот фундамент, на котором здание будет построено ровно», - сказал депутат от оппозиционной фракции.

Представитель «Армянского национального конгресса», экономист Ваагн Хачатрян считает это путеводителем по желаниям и представлениям правительства, насколько они станут реальностью, он прогнозировать затрудняется. Но, по его словам, независимо от прогнозов политических сил и специалистов, такие амбициозные программы необходимы. «Если нет желания смотреть в будущее, если нет перспективного стратегического видения, постоянно занимаясь решением текущих проблем, мы теряем цель», - отметил он.

Несмотря на то, что прогнозы даже на год были перечеркнуты, поскольку COVID-19 свел на нет амбициозные планы во всем мире, однако эта стратегия, которая многим кажется невероятной, по мнению экономиста, является осуществимой. «Если бы кто-нибудь сказал, что Сингапур 1960-х годов через 30-40 лет станет тем Сингапуром, которым он является сегодня, его бы назвали очень странным человеком. И это еще мягко сказано. Если бы кто-нибудь после Второй мировой войны, увидев руины Германии и Японии, сказал, что всего через 20 лет они станут одними из самых экономически развитых стран мира, его бы тоже посчитали очень странным», - отметил экономист.

Он уверен, что описанной Пашиняном Армении можно достичь, если основы будут заложены в 2020 году, но сегодня, в постреволюционных условиях, не решаются даже элементарные вопросы.