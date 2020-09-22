Никол Пашинян: Отказ в праве на самоопределение резко контрастировал бы с основополагающими ценностями ООН

75-летие Организации объединенных наций (ООН) отмечается в трудные для всего человечества времена, что оказывает свое влияние на международные отношения и на деятельность тех общих институтов, которые направляют международное сотрудничество, создавая основы для реализации общих целей. Об этом заявил премьер-министра Армении Никол Пашинян в своей речи, посвященной 75-й годовщине ООН, видеозапись которой, как и видеозаписи речей лидеров других стран, была опубликована на официальном сайте ООН и на YouTube-канале.

«Суверенитет государств, независимо от их размера и мощности, лучше сохраняется, и национальные интересы лучше обслуживаются в нынешней системе, когда есть уважение к международному праву, в том числе и к Уставу ООН», - подчеркнул Пашинян.

«Организация Объединенных Наций призвана положить конец давней раздвоенности в международных отношениях, которая проявляется в естественном эгоизме и в столь же естественной потребности государств в сотрудничестве.

Организация Объединенных Наций доказала свою жизнеспособность, трансформируя эти два кажущихся несовместимыми понятия в эффективную глобальную систему суверенных государств, объединяя их общими ценностями и принципами, разделяя общее видение будущего и имея решимость строить общие институты сотрудничества.

Эффективно реализуя принцип самоопределения народов, ООН выдала свидетельства о рождении или помогла восстановить суверенитет более 100 народам. Многие нации, как никогда раньше в истории человечества, получили возможность участвовать в мировых делах, реализовывать свой потенциал развития на пути к процветанию», - заявил премьер-министр Армении.

Предположение, что этот процесс завершился с окончанием холодной войны, это только иллюзия, подчеркнул Никол Пашинян. «Отказ в праве на самоопределение может привести только к репрессиям и к новому насилию. Это резко контрастировало бы с основополагающими ценностями Организации объединенных наций и исторической эволюцией международного мирового порядка. В течение последних двух десятилетий появление ряда государств является лучшим свидетельством этой тенденции», - сказал он.

«Еще одной основополагающей ценностью системы ООН является запрещение угрозы или применения силы в международных отношениях, что является столпом сохранения глобального мира и безопасности и главным предусловием устойчивого развития», - также отметил глава Армении.

«Глобальные вызовы иногда подрывают баланс между международной солидарностью и индивидуальными интересами, вызывают сомнения и даже разочарование в отношении международных организаций, о чем свидетельствуют также ситуация, обусловленная пандемией Covid-19, и ее тяжелые социально-экономические последствия», - отметил Пашинян.

«ООН – это не просто 193 члена. Это больше, чем обычная площадка для представления национальных интересов. Это также площадка для формирования общих интересов, для того чтобы слышать друг друга и прислушиваться к голосу каждого.

ООН также является универсальным инструментом защиты прав человека и их применения. Невозможно строить безопасность без уважения к правам человека», - сказал премьер.

«Сегодня, как и 75 лет назад, основная задача ООН – обеспечить мир и стимулировать солидарность и сотрудничество во имя целей устойчивого развития.

В эти трудные времена во всем мире, в том числе и в нашем регионе, безрассудные ревизионисты пытаются воспользоваться заметным ослаблением международного порядка, представляя реальную угрозу международному миру и безопасности. Социальная инженерия исторических реалий и даже присвоение чужого цивилизационного наследия становятся обычным явлением.

Это еще один сигнал к тому, что мы должны восстановить эффективную универсальность, придав международному сообществу мощный институциональный остов, чтобы он стал более устойчивым к планетарным вызовам», - согласно пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, заявил Никол Пашинян, подтвердив приверженность Армении «усилиям международного сообщества, которые направлены на утверждение лучшего миропорядка, основанного на всеобщих ценностях международного права, свободы и справедливости».