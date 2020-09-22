2020 год Армения завершит с экономическим спадом на уровне более 2% - министр финансов

Фактически, исполнительная власть ухудшила свою оценку экономического развития страны в 2020 году, ведь еще в апреле тот же Джанджугазян на заседании правительства говорил, что Армения завершит год с экономическим спадом на уровне 2%.

Правда, вчера министр финансов отказался уточнить, о какой именно цифре идет речь.

«Весной на заседании правительства Вы сказали, что правительство прогнозирует экономический спад на уровне примерно 2%, но очевидно, что он будет больше. Есть ли в правительстве новая цифра, каким будет экономический спад в этом году?» На этот вопрос Радио Азатутюн Джанджугазян ответил: «Весной я не только сказал, что будет 2%, я сказал, что мы обсудили разные сценарии и посчитали предпочтительным тот, который был представлен в качестве обоснования законодательной инициативы со стороны Национального собрания. Помните, представляя его, я сказал, что это прогноз, соответствующий нынешнему уровню неопределенности, тогда были известны только апрельские прогнозы авторитетных международных организаций по мировой экономике. Но в июне, как вы знаете, были опубликованы другие прогнозы, которые оказались существенно хуже апрельских».

«Та что, обсуждение этих 2% следует рассматривать в комплексе, а в комплексе эта цифра представлялась как оценка на тот момент. Сейчас есть другие прогнозы, как я только что сказал, мы в ближайшем будущем, в ближайшие десять дней, планируем в установленном законом порядке внести в Национальное собрание проект бюджета на следующий год, в котором также будет затронут этот вопрос, - отметил министр, добавив: - Бюджет на 2021 год, показатели этого года также будут в него включены».

На вопрос, будет ли спад в этом году больше 2%, Атом Джанджугазян ответил: «Во всяком случае, по оценкам, да, я и тогда предсказывал, что может быть и больше. Так что я не вижу ничего необычного в том, что прогнозы могут пересматриваться».

Министр пока воздержался от озвучивания конкретной цифры, подчеркнув: «В течение ближайших десяти дней она будет представлена, так что давайте немного подождем».