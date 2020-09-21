За последние дни в медцентре «Сурб Григор Лусаворич» 54 человека предположительно подверглись пищевому отравлению

За последние три дня в одной из главных больниц, занимающихся лечением пациентов с коронавирусом, медицинском центре «Сурб Григор Лусаворич», уже 54 человека предположительно подверглись пищевому отравлению. Восемь из них - инфицированные коронавирусом пациенты, остальные – представители медперсонала.

По словам пресс-секретаря медцентра Цовинар Хачатрян, две инфицированные беременны, остальные – пациенты, находящиеся в разных отделениях, в том числе и в реанимационном.

«Состояние всех стабильное, самочувствие нормальное, представители медперсонала чувствуют себя хорошо, еще вчера чувствовали себя хорошо, сегодня особого ухудшения не зафиксировано», - сказала она.

По словам представителя медцентра, два дня назад после употребления больничной еды у пациентов и медперсонала появились симптомы пищевого отравления. Граждане ели плов с овощами, мясо и салат. Есть версия, что именно от мяса у больных возникли симптомы отравления.

«У всех людей, которые ели эту пищу, в основном была диарея, у них это проявилось одинаково, то есть, и у пациентов, и у медперсонала были явления, напоминающие периодическое расстройство желудка. И медперсонал, и пациенты питаются из одного центра, нас обслуживает один и тот же пункт питания, еда предоставляется трижды в день. Они завтракали, обедали и ужинали. Ухудшение самочувствия произошло после обеда, и версия о мясе выдвигается именно из-за этого, потому что в то время подавалось мясное блюдо, после чего, как они отмечают, их самочувствие ухудшилось, то есть, людям стало плохо еще до ужина. На данный момент ничего конкретного, естественно, сказать не можем», - сказала Хачатрян.

Было ли это пищевое отравление или нет, пока неясно. Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава и Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов проводят изучение. В Инспекционном органе Радио Азатутюн сообщили, что образцы отправлены на лабораторное исследование, о результатах сообщат позже.

Наибольшее число пациентов с тяжелой и крайне тяжелой формой COVID-19 находится как раз в медицинском центре «Сурб Григор Лусаворич» в Ереване. Здесь питание до вчерашнего дня обеспечивала компания «Арт ланч».

После этого случая в медицинском центре сменили поставляющую еду компанию. Хотя в настоящее время проводится экспертиза и результаты пока неизвестны, соучредитель компании «Арт ланч» Бакур Мелконян написал в Facebook, что после консультации с несколькими профессиональными врачами они поняли, что отравления не было, было желудочно-кишечное расстройство. «У нас есть соответствующие документы на закупку всех использованных пищевых продуктов, включая все формы и необходимые сертификаты скотобойного происхождения местного мяса, которые мы предоставили соответствующим органам», - написал соучредитель поставляющей еду компании и подчеркнул, что готов понести ответственность в случае, если выяснится, что они допустили нарушение закона или совершили «махинацию»», - написал Мелконян.